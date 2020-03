Maryville High School recognized the following students during the February 5 Academic Awards Assembly.

Academic Letter: Students who earned a 3.70 or higher grade point average for both semesters of the 2018-2019 school year include Victoria Allen, Avery Baker, Matthew Belanger, Jackson Bram, Caitlyn Burke, Blake Casteel, Lauren Cullin, Trevin Cunningham, Davin Davis, Kelby Derr, Kasey DuChien, Brady Farnan, Amy Feuerbacher, Jessica Finch, Creed Fox, Jag Galapin, Natalie Gallagher, Jaren Golightly, Laney Graham, Owen Graham, Gunnar Grispino, Jase Haer, Tegan Haer, Addison Hall, Noel Hardin, Dakotah Haughey, Ryan Haughey, Brooklyn Holtman, Megan Hoskey, Shanna Ingram, Stephanie Ingram, Cleo Johnson, Tegan Judd, Carson Kempf, Lucas Klotz, McKenna Liles, Macy Loe, Aaron Losh, Kenzie Martin, Sloane McAdams, Ty McComb, Seth Nolte, Grace Ozanne, Lauren Padgitt, Morgan Pettlon, Josie Pitts, Madilyn Pritzel, Makayla Raasch, Bradley Reeves, Molly Renshaw, Leah Richardson, Leanna Roush, Sadie Schafer, Trenton Shell, Chase Sim, Arianne Skidmore, Gwynndolyn Smail, Cassidy Spire, Blake Springer, Olivia Stiff, Morgan Stoecklein, Klarysa Stolte, Ethan Stone, Jacob Strunk, Jordyn Suchan, Serena Sundell, Henry Swink, Kaia Teale, Jillian Ternus, Brylee Thompson, Brooke Twaddle, Ethan Vore, Evan Vore, Stanley Waldeier, Kennedy Walker, Alexandra White, Anna White, Grace White, Chloe Wiederholt, Spencer Willnerd, Kade Wilmes, Andrew Zhao.

Gold Certificate: Students who earned a 4.0 GPA for the first semester of 2019-2020 include seniors: Jessica Finch, Natalie Gallaher, Jaren Golightly, Owen Graham, Jase Haer, Addison Hall, Ryan Haughey, Stephanie Ingram, Morgan Pettlon, Josie Pitts, Madilyn Pritzel, Molly Renshaw, Ethan Stone, Brooke Twaddle, Kennedy Walker, Grace White; juniors: Victoria Allen, Davis Davin, Brady Farnan, Lucy Galbraith, Darrian Gordon, Ella Hazen, Megan Hoskey, Caleb Kreizinger, McKenna Liles, Macy Loe, Angel McCallan, Ty McComb, Seth Nolte, Grace Ozanne, Jackson Ozane, Roosmari Pihlak, Leanna Roush, Michaela Roush, Gwynndolyn Smail, Cassidy Spire, Olivia Stiff, Morgan Stoecklein, Klarysa Stolte, Jordyn Suchan, Serena Sundell, Henry Swink, Brylee Thompson, Alexandra White, Chloe Wiederholt, Kade Wilmes, Andrew Zhao; sophomores: Alonna Cross, Trevin Cunningham, Kasey DuChien, Eliza Galbraith, Carson Kempf, Jacob Strunk, Spencer Willnerd; freshmen: Andrew Burns, Giannino Coniglio, Truett Haer, Kennedy Kurz, Halle Wilson.

Silver Certificate: Students who earned a 3.70 to 3.99 GPA for the first semester of 2019-2020 includes seniors: Brandon Auffert, LeNexa Bennett, Caitlyn Burke, Margaret Calfee, Andrew Clifford, Kelby Derr, Joleen Dieker, Amy Feuerbacher, Laura Feuerbacher, Olivia Goudge, Laney Graham, Logan Gray, Riley Gray, Amelia Haile, Emily Hansen, Logan Jackson, Brooke Katen, Alexandar Kent, Zachary Kizer, Carleigh Losh, Kenzie Martin, Jenna Moore, Hadley Mundorf, Cloie Murrell, Mickenzie Nelson, Tylan Perry, Bradley Reeves, Brylie Rodrick, Corbin Roush, Sadie Schafer, Chase Sims, Krista Staples, Kaia Teale, Stanley Waldeier, Wade Wallace, Piper Zarbano; juniors: Mathew Belanger, Shelby Copple, Garrett Dumke, Ilse Flores, Gunnar Grispino, Sebastien Higdon, Tegan Judd, Aaron Losh, Aidan McAtee, Mitchell Meyers, Anna Miller, Elle Miller, Lauren Padgitt, Ella Pohren, Justin Staples, Kaitlyn Vaught, Keiren Watkins, Connor Weiss, Julianna White; sophomores: Avery Baker, Blake Casteel, Sarah Crowley, Lauren Cullin, Creed Fox, Jag Galapin, Tegan Haer, Brooklynn Holtman, Shanna Ingram, Cleo Johnson, Lucas Klotz, Dakota Mackey, Makayla Raasch, Leah Richardson, Keelie Strating, Kyle Stuart, Jillian Ternus, Evan Vore, Owen Walker, Anna White; freshmen: Gabriel Baldwin, Daelynn Ebrecht, Jewl Galapin, Cassidy Kline, Shawn Marez, Logan Masters, Adam Patton, Mason Renshaw, Abigail Seipel, Macen Shurvington, Caden Stoecklein, Abigail Swink, Clara Viau, Rylee Vierthaler, Grace Waldeier.

Bronze Certificate: Students who earned a 3.20 to 3.69 GPA for the first semester of 2019-2020 include seniors Gabrielle Argo, Dalton Bozarth, Jackson Bram, Aiden Cullin, Amber Ebrecht, Ethan Elston, Avery Emery, Savannah Erickson, Nicholas Garner, Kaytlynn Hall, Jaden Hayes, Payton Johnson, Lauren Liberty, Emily Long, Deon Metezier, Conner Nielson, Tallon Noland, Stella Nuovo, Tate Oglesby, Antonio Patterson, Trenton Shell, Whitney Shurvington, Bryson Skidmore, Elizabeth Stephenson, Emily Thornton, Warner Viau, Jana Walker, Wyatt Walker, Cathleen Wiederholt; juniors: Leena Allen, Tyler Burke, Zoey Christensen, Tobin Cordell, Chase Cronk, Cole Daniels, Cheyenne Downing, Sara Eckstein, Shelby Emery, Christian Foreman, Beau Gillespie, Jacob Ginther, Natalie Griffith, Noel Hardin, Trey Houchin, Kirsten Imray, Fredrick Lager, Alex Myers, Taya Myers, Caitlin Pace, Andrew Pritchett, Owen Riley, Jessenia Salama, Garrett Saldana, Daiana Shabazova, Nathaniel Sparks, Mikayla Springer, McKenna Taylor, Zachary Tobin, Jake Walker, Briley Watkins, Gracie Wenger, Dylan White, Morgan Wray; sophomores: Addison Arnold, Kelsie Bailey, Breanna Deering, Connor Drake, Ryan Garnett, Mercedes Gilliland, Maggie Graham, Dakotah Haughey, Alieah Kendrick, Maria Mancera, Sloane McAdams, Sydney Meeks, Ezekiel Morrow, Bejamin Murphy, Alyssa Pace, Emily Pearce, Clay Pritzel, Jaycee Remmick, Belicia Robertson, Johanne Schommer, Arianne Skidmore, Carter Strauch, Alyssa Wake, Ava Wilmes, Allison Yarnell; freshmen: Halle Buck, Peyton Calfee, Shyann Carroll, Rhealynn Estrada, Miquela Giesken, Seth Gillespie, Lillian Hansen, Shaylyn Horn, Cameron Jenkins, Samantha Johnson, Michael Kendrick, Cooper Loe, Blake Morrison, Chloe Nielson, Samuel Offutt, Eowyn Otto, Lucy Parsons, Brianna Peter, Quinn Pettlon, Mia Roush, Spencer Scott, Ella Sheil, Keaton Stone, Morgan Trimble, Julia VanGundy, Madison Vaught, Maven Vette, Joseph Waldeier, Rayven White, Kansley Wood, Nathan Yocum.

Another distinction was the naming of 30 Club students, who earned a score of 30 or above on the ACT test. Current members Victoria Allen and Ethan Stone are joined by new members Jaren Golightly, Gunnar Grispino, Megan Hoskey, Ty McComb, Jackson Ozanne, Kaia Teale, Brooke Twaddle, Grace White and Andrew Zhao.

The final list of awards was for perfect attendance: seniors, Jaren Golightly, Sadie Schafer, Chase Sims, Stanley Waldeier; juniors, Chase Cronk, Sebastien Higdon, Tegan Judd, Alex Myers, Drew Ogbourne, Lauren Padgitt, Roosmari Pihlak, Leanna Roush, Lorenzo Simmons; sophomores, Sarah Crowley, Alieah Kendrick, Clay Pritzel, Makayla Raasch, Cale Sterling, Jillian Ternus, Ava Wilmes, Grace Wright; freshmen, Seth Gillespie, Cassidy Kline, Alexander Kramer, Blake Morrison, Chloe Nielson, Mason Renshaw, Abigail Seipel, Ella Sheil, William Thornsberry, Joseph Waldeier.