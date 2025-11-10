The sixth grade class at St. Gregory Barbarigo School held a food drive from October 27 – 30 to benefit The Ministry Center.
The students are from lower left circling around: Hensley Frank, Stella Siemer, Anna Jordan, Dinah Lance, Austyn Quinlin, Kami Waldeier, Hattie Nielson, Brielle Budden, Molly Simmerman, Hayden Yaple, Tucker Stiens, Austin Pedersen, Racen Barmann, Ridge Hornbuckle, Thatcher Brown, Frank Snyders and Kamryn Gockel. Not pictured is Carson Rogers.
The class collected 587 items and $492.
Facebook Comments