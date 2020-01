The office of the registrar at Northwest Missouri State University announced students named to the academic or president’s honor rolls at the end of the 2019 fall semester.

To be included on the academic honor roll a student must carry a minimum of 12 credit hours and attain a grade-point average of 3.50 or above on a 4.00 scale.

Students named to the president’s honor roll have attained a perfect 4.00 GPA for the semester.

Barnard: president, Ashton B. Henggeler, Mallory A. McConkey

Bolckow: president, Lauren R. Cole, Mariah N. Gragg; academic, Emily A. Cole, Hanna M. Fries, Ryan P. Hughes

Burlington Jct.: academic, Faith E. Sanders, Nicole Talbott

Conception Jct.: president, Amanda N. Frueh, Jessica A. Henry, Colby J. Holtman, Paige M. Kelley, Mikayla C. Mattson; academic, William C. Frueh, Jacklyn K. Hersh

Elmo: academic, Daegan T. Jones

Graham: president, Nicole M. Albertson; academic, Cory Rosenbohm

Guilford: president, Payton S. Henggeler; academic, Cade P. Henggeler

Hopkins: academic, Ashley J. Thompson

Maryville: president, Gage D. Albrecht, Alex J. Bean, Kaylin R. Byland, Stephanie A. Chor, Trinity Cobb, Taylor L. Combs, David B. Curtis, Ethan D. Dixon, Kala J. Dixon, Rachel F. Dreher, Madison R. Dye, Madeline J. Forney, Tristan Q. Freemyer, Vyron Drew L. Galapin, Taylor R. Giesken, Meghan A. Hersh, Andrew P. Holmes, Madison R. Holtman, Tara L. Hull, Jace A. Jagger, Annika O. Johnson, Aubrey M. Jones, Kennedy R. King, Ella I. Kramer, Jennifer A. LeHew, Matthew D. Madden, Mitchell C. Martinez, Jessica D. Maschino, Callie J. Mattson, Mally A. McMillin, John R. Murdock, Karie K. Ogle, Christine L. Pearce, Kylie J. Reuter, Trick M. Rex, Whitley Richman, Braden T. Rowe, Aleyna R. Saldana, Alexander J. Sampson, Alice R. Sweida, Bailey K. White, Jason T. White; academic, Azhar Abdullah H. AlAli, Nicholas C. Allee, Katie A. Allen, Colin J. Anthony, Amberlea J. Auffert, Andaya N. Backman, Jason W. Bagley, Marton Bagoly, Adam J. Becker, Hailee D. Beemer, Rachel B. Boucher, Broderick J. Buck, Allison N. Buckley, Alita C. Caron, Connor R. Chubick, Samantha N. Conley, Tilena R. Conover, Alexandra Leimkuhler Creason, Nicole A. David, Payden M. Dawson, Kylee A. Dougan, Dillon A. Dow, Ethan C. Dulin, Abbie L. Greeley, Spencer L. Greeley, Amanda S. Herzberg, Hailey N. Hockaday, Cole D. Houston, Brandon T. Huffman, Elijah R. Katsion, Tanner Lemrick, Alex N. Lewis, Caleb T. Liles, Alyssa L. Lowe, Emily R. Madden, Brayden R. McMillen, Hayden L. Mildward, Reanne E. Mires, Hunter Mobley, Caroline T. Morley, Evelyn M. Oltman, Ryan M. Owens, Josie S. Patton, Tyra E. Pierson, Evan I. Pigg, Tyler M. Reid, Jasmine M. Roush, Dakota W. Shields, Katlyn R. Striplin, Bethany N. Sutcliffe, Sean P. Thibodeau, Drew J. Walker, Jason M. Watson, Steven Wells, Brendan E. Weybrew, Sara J. White

Parnell: president, Max B. Giesken, Chet J. Spire; academic, Gerry M. Runde, Jill D. Spire

Pickering: president, Emily R. Dew, Kade T. Pankau; academic, Keenan C. Piveral-Brooks

Skidmore: president, Courtney M. McIntyre; academic, Madeline E. Clement

Stanberry: president, Caden M. Farnan, Sarah C. Jennings, Maryeah F. Martin, Kelli M. Schieber, Bradley E. Sheeley; academic, Cole E. Craig, Shawn A. Gregory, Brendan D. Smith