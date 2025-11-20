Irene Darlene Pankau, 89, died Monday, November 10, 2025.
She was born April 18, 1936, to Leona May (Christy) and Elmer McKinley England in Clearfield, IA.
She married Max L. Pankau, sharing 53 years before his passing November 11, 2010. They resided in Tucson, AZ for 11 years before moving to Maryville,
Mrs. Pankau worked for Iowa State Hospitals, Arizona Public School System and retired from Energizer Maryville in 1997, after 23 years.
Memorials may be made to New Nodaway Humane Society, Maryville or Parkinson Foundation.
Online condolences may be left at pricefuneralhomemaryville.com.
Arrangements are under the direction of Price Funeral Home.
