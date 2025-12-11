Heather Kay Faustlin, 57, Ravenwood, died Wednesday, December 3, 2025, at her home.
She was born February 19, 1968, to Charles Earnest Hawkins and Jacqueline Margaret Hawkins in Millington, TN. She was a graduate of Maryville High School.
Mrs. Faustlin was a homemaker.
Funeral services were held Tuesday, December 9, 2025, at Bram Funeral Home in Maryville.
Memorials may be made to the Oak Lawn Cemetery in Ravenwood.
Online condolences may be left at bramfuneralhome.com.
Arrangements were under the care of Bram Funeral Home.
