Now until December 19 – “Shop Merryville” at various store locations to be entered into prize drawings, sponsored by the Maryville Chamber of Commerce.
Breakfast in Whoville registration at the Maryville Community Center. Event is 8 am and 9:30 am, Saturday, December 20.
Now to December 31 – 12 Days of Giving in Hopkins, bring 12 food items/personal hygiene items in a bag and deposit inside the Hopkins Post Office for the Hopkins Food Pantry, 8 am to noon.
December 19 – NN All-District Movie at the Hangar, dismisses at 12:30 pm for Christmas break.
MMS Positive Behavior Expectations fun celebration for students who met requirements.
Bethany Christian Church, Barnard, Christmas program followed by light refreshments, 6:30 pm.
December 21 – Burlington Jct. First Christian Church Blue Christmas service, 6:30 pm.
December 24 – Burlington Jct. United Methodist Church, Christmas Eve program with communion to follow, 4 pm.
Parnell United Methodist Church Christmas Eve Services, 5 pm.
Graham UMC Christmas Eve Candlelight and Carols Service, 5 pm.
Maryville First Baptist Church Christmas Eve service, 5 pm.
St. Joseph Catholic Church, Parnell, Christmas Eve Mass, 5 pm.
Ravenwood United Methodist Church, Christmas Eve service, 5:30 pm.
Burlington Jct. First Christian Christmas Eve service, 6:30 pm.
Maryville FUMC Christmas Eve Service, 7 pm.
Hopkins/Pickering Community service at Wray Memorial United Methodist Church, Hopkins, 7 pm.
Conception Abbey Midnight Mass, 11:30 pm to 2 am.
December 25 – St. Joseph Catholic Church, Parnell, Christmas Day Mass, 10 am.
“It’s a Real Christmas,” 35th Annual Christmas Day Buffet, Nodaway County Senior Center, 1210 East First, Maryville, Dine-in, drive-through or home-delivery, freewill donation, open to the public, 11 am to 1 pm. Call before 9 am for delivery or for more information, 660.562.3999.
