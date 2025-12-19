Now until December 19 – “Shop Merryville” at various store locations to be entered into prize drawings, sponsored by the Maryville Chamber of Commerce.

Breakfast in Whoville registration at the Maryville Community Center. Event is 8 am and 9:30 am, Saturday, December 20.

Now to December 31 – 12 Days of Giving in Hopkins, bring 12 food items/personal hygiene items in a bag and deposit inside the Hopkins Post Office for the Hopkins Food Pantry, 8 am to noon.

December 19 – NN All-District Movie at the Hangar, dismisses at 12:30 pm for Christmas break.

MMS Positive Behavior Expectations fun celebration for students who met requirements.

Bethany Christian Church, Barnard, Christmas program followed by light refreshments, 6:30 pm.

December 21 – Burlington Jct. First Christian Church Blue Christmas service, 6:30 pm.

December 24 – Burlington Jct. United Methodist Church, Christmas Eve program with communion to follow, 4 pm.

Parnell United Methodist Church Christmas Eve Services, 5 pm.

Graham UMC Christmas Eve Candlelight and Carols Service, 5 pm.

Maryville First Baptist Church Christmas Eve service, 5 pm.

St. Joseph Catholic Church, Parnell, Christmas Eve Mass, 5 pm.

Parnell United Methodist Church, Christmas Eve service, 5 pm.

Ravenwood United Methodist Church, Christmas Eve service, 5:30 pm.

Burlington Jct. First Christian Christmas Eve service, 6:30 pm.

Maryville FUMC Christmas Eve Service, 7 pm.

Hopkins/Pickering Community service at Wray Memorial United Methodist Church, Hopkins, 7 pm.

Conception Abbey Midnight Mass, 11:30 pm to 2 am.

December 25 – St. Joseph Catholic Church, Parnell, Christmas Day Mass, 10 am.

“It’s a Real Christmas,” 35th Annual Christmas Day Buffet, Nodaway County Senior Center, 1210 East First, Maryville, Dine-in, drive-through or home-delivery, freewill donation, open to the public, 11 am to 1 pm. Call before 9 am for delivery or for more information, 660.562.3999.

Facebook Comments