The filings have closed for candidates running in the August 7 primary and November 6 general election.
Those individuals who are running for office are:
State Representative for District 1: Allen Andrews, Grant City, Republican; and Paul Taylor, Skidmore, Democrat.
Nodaway County Recorder of Deeds: Lisa Nickerson, Maryville, Republican; and Sandra “Sandy” Smail, Maryville, Democrat.
Nodaway County Clerk: Melinda Patton, Maryville, Republican.
Nodaway County Presiding Commissioner: Bill Walker, Maryville, Republican.
Prosecuting Attorney: Robert Rice, Maryville, Republican.
Associate Circuit Judge: Doug Thomson, Maryville, Republican.
Circuit Clerk: Elaine Wilson, Maryville, Republican; and Jaclyn Cochenour, Maryville, Republican.
Atchison Township: Byron A. Clark, Clearmont, Republican.
Green Township: Mary M. Porter, Burlington Jct., Democrat.
Hughes Township: Doris K. “Kathy” DeVault, Graham, Republican; and Stan Sportsman, Graham, Republican.
Jackson Township: Lowell Dean Adwell, Ravenwood, Republican; Monica A. Patton, Ravenwood, Republican; Robert Stiens, Ravenwood, Democrat; and Joyce Stiens, Ravenwood, Democrat.
Monroe Township: Rana Killingsworth, Skidmore, Democrat.
Nodaway Township: Suzanne Rasmussen, Burlington Jct., Republican; and James Rasmussen, Burlington Jct., Republican.
Polk Township: Jessie M. Smith, Maryville, Republican; Mark Rodney Watkins, Maryville, Republican; and Joseph W. Baumli, Maryville, Democrat.
Washington Township: Steve Farnan, Guilford, Democrat; and Julie Farnan, Guilford, Democrat.
White Cloud Township: Kay Wilson, Barnard, Republican; and Robert Lager, Maryville, Democrat.
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